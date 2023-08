Abdoulaye Sissako debuteert bij KV Kortrijk met pijnlijke nederlaag tegen Eupen: “Ik weet dat ik nog beter kan”

KV Kortrijk heeft zijn seizoensstart gemist, en dit is een understatement. De West-Vlamingen verloren zondag drie dure punten aan concurrent Eupen en blijven met een 0 op 12 troosteloos achter. Zaterdagavond komt Standard op bezoek voor wat belooft een vroege zespuntenmatch te worden.

“We zullen er dan moeten staan”, besefte Abdoulaye Sissako na de nederlaag tegen Eupen. “Standard zit ook in vieze papieren en zal zich niet zomaar gewonnen geven. Wie wint, doet een goede zaak. Natuurlijk willen wij aan het langste eind trekken, maar het zal dan beter moeten dan tegen Eupen. We maakten kleine foutjes die ons duur kwamen te staan. Persoonlijk weet ik dat ik nog beter kan. Ik was al wat moe na een intense eerste helft. Zaterdag sta ik er opnieuw.”

“Ik denk dat de fans van Zulte Waregem mijn keuze wel begrijpen” Abdoulaye Sissako

Sissako maakte de gevoelige oversteek van Zulte Waregem naar KV Kortrijk. Een transfer die altijd leeft in de streek. “Ik weet dat de supporters van beide clubs hier veel waarde aan schenken. Ik heb vier prachtige jaren gekend aan de Gaverbeek, maar het was tijd voor iets nieuws. Ik denk dat de Essevee-fans dat ook wel begrijpen. Ik wou zeker ook nog op 1A-niveau blijven voetballen. Ik kwam in Kortrijk ook niet in een onbekend team terecht. Bij Essevee speelde ik samen met De Neve en ik kende dezelfde opleiding als Ambrose bij Auxerre. Ik ben hier dus goed ontvangen.”

Op scherp

Dat KVK snel het tij zal moeten keren, is duidelijk. Te beginnen thuis tegen Standard. Voor trainer Edward Still ziet het er ook steeds minder rooskleurig uit. Het is al van 10 februari geleden dat de coach nog eens een wedstrijd op het hoogste niveau wist te winnen. “Ik benader iedere wedstrijd op dezelfde manier”, zei Still na Eupen. “Dat we punten moeten pakken tegen Standard is duidelijk, dat weet ik ook. Het is aan mij om de spelers op scherp te zetten voor die match. Tegen Eupen zat het niet mee. We konden altijd op voorsprong gekomen zijn, maar we vergaten onszelf te belonen. Spijtig genoeg moeten we Ambrose missen. Onze nieuwe spits viel uit met een enkelblessure en het lijkt heel erg te zijn.”