Manchester United en Mason Greenwood gaan in onderling overleg uit elkaar na klacht tegen verkrachting: “Moeilijk om carrière te hervatten”

Mason Greenwood zal voortaan niet meer voor Manchester United in actie komen. De Red Devils hebben in onderling overleg beslist om een punt te zetten achter hun samenwerking met de 21-jarige aanvaller.

“Op basis van het beschikbare bewijs hebben we geconcludeerd dat het online geplaatste materiaal geen volledig beeld gaf en dat Mason de strafbare feiten waarvoor hij oorspronkelijk werd aangeklaagd, niet heeft gepleegd”, klinkt het in een persmededeling van Man U. “Dat gezegd zijnde heeft Mason zoals hij vandaag publiekelijk erkent, fouten gemaakt waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt.”

“Alle betrokkenen, inclusief Mason zelf, erkennen dat het moeilijk voor hem is om zijn carrière bij Manchester United te hervatten. Daarom is wederzijds overeengekomen dat het voor hem het beste zou zijn om dat ergens anders dan op Old Trafford te doen en we zullen nu met Mason samenwerken om dat resultaat te bereiken.”

Verkrachting en geweldpleging

Het onderzoek tegen Greenwood werd in januari 2022 opgestart nadat een vrouw klacht tegen hem had ingediend. Zij beschuldigde de jonge aanvaller van verkrachting en geweldpleging. Eind november vorig jaar zou er een proces volgen, maar in februari werd beslist dat Greenwood vrijuit ging. Er was volgens de Britse justitie immers “geen uitzicht op veroordeling meer” nadat belangrijke getuigen zich hadden teruggetrokken.

© EPA-EFE

De Engelse international is een jeugdproduct van Manchester United. Begin 2019 maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg. Inmiddels staan er 129 wedstrijden op zijn actief, waarin hij 35 keer scoorde. Vanwege de affaire werd de aanvaller, die in 2020 een eerste cap versierde voor Engeland, door ManU disciplinair geschorst. Hij speelde geen match meer sinds januari vorig jaar. Greenwood had bij de Red Devils nog een contract tot 2025.

“Beste beslissing voor ons allemaal”

De speler zelf reageerde ook op zijn vertrek in Manchester. “Ik heb de dingen waarvan ik beschuldigd werd, niet gedaan en in februari werd ik vrijgesproken van alle aanklachten. Ik accepteer echter volledig dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie en ga proberen het goede voorbeeld te geven als profvoetballer en richt me op de grote verantwoordelijkheid om een vader te zijn en een goede partner.”

“De beslissing van vandaag was onderdeel van een samenwerkingsproces tussen Manchester United, mijn familie en mij“, gaat Greenwood verder. “De beste beslissing voor ons allemaal is dat ik mijn voetbalcarrière voortzet buiten Old Trafford, ergens waar mijn aanwezigheid geen afleiding zal zijn voor de club. Ik bedank de club voor hun steun sinds ik zeven jaar oud was. Er zal altijd een deel van mij United zijn.”