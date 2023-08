Duizenden Indonesische ambtenaren werken 2 maanden lang thuis voor betere luchtkwaliteit

Aan duizenden ambtenaren in de Indonesische hoofdstad Jakarta wordt gevraagd om twee maanden lang te telewerken. Het gaat om een proefproject waarmee de Indonesische overheid files wil tegengaan en de luchtkwaliteit wil verbeteren.

Ongeveer de helft van alle ambtenaren in de Indonesische hoofdstad zal vanaf maandag/vandaag twee maanden lang van thuis uit werken. In totaal telt de stad ongeveer 50.000 overheidsmedewerkers.

Jakarta telt 30 miljoen inwoners en de concentratie fijnstof ligt er hoger dan erg vervuilde steden als Riyad, Doha of Lahore. Dat komt onder meer door de uitgebreide industriezones en koolcentrales in de omgeving van de hoofdstad, zeggen milieuorganisaties.

Volgens de Indonesische overheid heeft de vervuiling echter vooral te maken met de weersomstandigheden en het drukke verkeer. Volgens overheidsdata is zowat 44 procent van de vervuiling in Jakarta toe te schrijven aan de uitstoot van voertuigen. De energiesector is verantwoordelijk voor 31 procent van de vervuiling, de maakindustrie voor nog eens 10 procent.