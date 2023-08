Met een 7 op 12 nam vice-kampioen KRC Genk een bescheiden competitiestart. Coach Wouter Vrancken gaf na het gelijkspel tegen Charleroi (0-0) aan dat het schoentje vooral in de afwerking knelt. “Kijk maar naar de expected goals”, luidde zijn uitleg, “op dat vlak doen we zelfs beter dan vorig seizoen. Alleen waren we toen veel efficiënter en zetten we onze kansen om in goals.”