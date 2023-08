Rusland zet maanprogramma voort na mislukte missie, veroorzaakt door probleem met motor

De ruimtesonde crashte een week na zijn vertrek op de oppervlakte van de maan. Borissov verklaarde maandag dat een motor die de positie van de sonde in de baan rond de maan moest corrigeren voor de landing, niet op tijd kon worden uitgeschakeld. Hij draaide 127 seconden in plaats van de geplande 84. “Het ongeval is gebeurd terwijl de motor 43 seconden onnodig draaide. Daardoor bewoog het tuig zich in een open baan rond de maan en stortte het daarna neer op de oppervlakte van de maan.”

Een expertencommissie zal nu onderzoeken hoe het probleem veroorzaakt werd. Borissov drukte zijn hoop uit dat de volgende maanmissie wel succesvol zal zijn. De inspanningen daarvoor zullen worden versneld.

Belangrijke inzichten

Ondanks de mislukte missie die naar water moest speuren en grondmonsters moest nemen, heeft Moskou belangrijke inzichten gekregen over reizen naar de maan. De sonde kon in een baan rond de maan worden gebracht en er konden enkele experimenten uitgevoerd worden, aldus Borissov nog zonder meer details te geven.

Het was de eerste Russische missie naar de maan sinds de Sovjet-ruimtesonde Luna-24 in het jaar 1976. Doel van het Russische maanprogramma is om tegen 2040 een eigen ruimtestation te bouwen. De volgende onbemande missie Luna-26 is gepland tegen 2027, Luna-27 tegen 2028 en Luna-28 tegen 2030.