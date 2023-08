Minstens achttien gewonden bij confrontatie met Israëlische soldaten aan grens met Gazastrook

Bij confrontaties met Israëlische soldaten aan de grens met de Gazastrook zijn maandag verschillende Palestijnen gewond geraakt. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn zeker achttien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een journalist.

Enkele honderden Palestijnen waren aan de grens bijeengekomen na oproepen van militante groeperingen, waaronder het islamitische Hamas, dat de Gazastrook controleert. Volgens Palestijnse bronnen wilden ze hun steun betuigen aan Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen en protesteren tegen bezoeken van Israëliërs aan de Tempelberg in Jeruzalem.

Het Israëlische leger zegt dan weer dat sommige demonstranten explosieven en stenen gooiden naar Israëlische soldaten die aan de grens gestationeerd waren. Sommigen hadden geprobeerd het veiligheidshek over te steken. De soldaten gebruikten daarop scherpe munitie.

Volgens Palestijnse bronnen gaat het om de eerste confrontatie van deze aard aan de grens met de Gazastrook in ongeveer twee jaar tijd. Volgens de Verenigde Naties leven meer dan twee miljoen mensen in zeer slechte omstandigheden in de Gazastrook.