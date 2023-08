Burgemeester belooft controle op IJzerwake, maar dat schrikt gastspreker Dries Van Langenhove niet af: “Ik laat mij door niemand commanderen”

Vorige week raakte bekend dat de IJzerwake zondag mag plaatsvinden met Dries Van Langenhove als gastspreker. “Hij is nog niet veroordeeld, dus juridisch kunnen we hem niet tegenhouden”, zei burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) toen. De Raad van State oordeelde maandag dat het Iepers stadsbestuur ook Kameraadschapsavond, de opvolger van de verboden Frontnacht van vorig jaar, moet laten plaatsvinden.

“Deze juridische beslissing moeten we volgen”, zegt Talpe nu. “Maar onze bezorgdheden blijven. We rekenen erop dat ons vredescharter tijdens Kameraadschapsavond en IJzerwake wordt nageleefd. Ik zal eerstdaags samenzitten met de politiediensten over de politionele inzet, monitoring en mogelijke opschaling.”

OCAD

Het stadsbestuur keek intussen een verslag in van OCAD, het federale kennis- en expertisecentrum dat de terroristische en extremistische dreiging in België en tegen de Belgen en belangen in het buitenland evalueert en de aanpak ervan mee coördineert.

“Uit dat verslag, dat dateert van enige tijd terug, blijkt voorlopig geen waarschijnlijkheid van onrust, noch van linkse noch van rechtse bewegingen”, aldus Talpe. “Ook OCAD volgt de komende dagen bepaalde groepen op, die eventueel naar Ieper zouden afzakken en oproer veroorzaken. Ik deed eerder al een oproep tot sereniteit.”

Madammeke

Reageren op uitspraken van Van Langenhove, die zich op sociale media al richtte tot Talpe met “wat ga je doen madammeke”, doet de burgermoeder niet. “Dat is niet mijn stijl. Onze enige vraag was om ons vredescharter na te leven en onze rol als Vredesstad bij uitstek. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, maar discriminatie, negationisme en haatspraak zijn bij wet verboden. Langs bepaalde kanten wordt dit opgehitst en dat verontrust mij.”

“Controle in het IJzerwake-weekend zal gebeuren in uniform én undercover”, zegt Talpe. “Als er overtredingen van de wetgeving zouden plaatsvinden, zal er pv worden opgemaakt.”

Relletjes

Van Langenhove laat nu al duidelijk verstaan dat hij zich de mond niet laat snoeren. “Ik laat me door niemand commanderen. Ik spreek volledig vrij. Dat is hét handelsmerk van Dries Van Langenhove. Het recente verleden heeft ook bewezen dat ik me niet laat intimideren door politie of laster over mijn persoon in de media. Ik laat mij nooit het zwijgen opleggen. Op de IJzerwake ga ik dus zoals altijd de harde waarheid spreken en daar gaat de burgemeester van Ieper niks aan veranderen.”

“Bij oproer en relletjes binnen of buiten het domein, zal de politie ingrijpen. Als het te erg wordt, heb ik nog altijd de bevoegdheid om het evenement eventueel stil te leggen, hoewel ik daar geen zin in heb”, waarschuwt Talpe.