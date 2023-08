Italië legt Duits ngo-schip aan de ketting na reddingsoperatie

De bemanning zou een Italiaans decreet hebben geschonden. Zo zouden schepen na een reddingsoperatie onmiddellijk naar de haven moeten gaan die hen wordt toegewezen. In het geval van de Aurora was dat de haven van het Siciliaanse Trapani, maar het schip voer naar het nabijgelegen Lampedusa. Aan boord waren 72 personen die in het Middellandse Zeegebied werden gered.

Volgens de reddingswerkers was het onmogelijk om naar Trapani te varen, omdat er niet genoeg brandstof en drinkwater aan boord was. “We hadden simpelweg geen andere keuze dan naar Lampedusa te varen”, aldus Rebecca Berker, hoofd van de reddingsoperaties.

Sea-Watch heeft Rome opgeroepen om het schip, dat nu twintig dagen aan de ketting moet liggen, onmiddellijk vrij te geven. Daarnaast riskeert de ngo ook een boete tot 10.000 euro.