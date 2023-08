Een wereldkampioen, een voorvechter van vrouwenrechten en een spits die straks 35 miljoen euro moet opleveren: maak kennis met de spelers van AEK Athene

Cican Stankovic (30, Oostenrijker, doelman)

Schrok zich – als notoir prijzenpakker met RB Salzburg – een hoedje toen AEK in 2022 pas vijfde werd en naast Europees voetbal greep. Hiervoor was hij niet naar Griekenland verhuisd. Wilde de club verlaten, bleef uiteindelijk toch aan boord en mocht de gewonnen bekercampagne voor zijn rekening nemen. Is voorlopig de nieuwe nummer 1 ten nadele van Georgios Athanasiadis.

Djibril Sidibé (31, Fransman, rechtsback)

Werd wereldkampioen met Frankrijk in 2018. Verscheen in Rusland aan de aftrap van de derde groepsmatch tegen Denemarken. Kampte vorig seizoen met fysieke problemen, maar is er nu weer bovenop. Staat bekend als een persoonlijkheid in de kleedkamer. Ligt voor de rechtsback in balans met Lazaros Rota.

Domagoj Vida (34, Kroaat, centrale verdediger)

Dé ster en bestbetaalde speler van AEK met een jaarloon van 1,3 miljoen euro. Wipte zaterdag zijn Kroatische landgenoten van Dinamo Zagreb, door diep in blessuretijd de beslissende 2-2 binnen te duwen. Nochtans was het vooraf een groot vraagteken of Vida wel zou willen spelen tegen zijn ex-club. Heeft meer dan honderd caps op de teller staan voor Kroatië, waar hij vice-aanvoerder is achter Luka Modrić.

© Getty Images

Harold Moukoudi (25, Kameroener, centrale verdediger)

AEK haalde Moukoudi in 2022 weg bij Saint-Étienne, toen de club naar de Franse tweede klasse degradeerde. “Wat moeten wij aanvangen met een verdediger die bijna altijd verloor?”, vroegen de sceptische fans zich af. Moukoudi speelde aan de zijde van de ervaren Vida de twijfels weg. Is een brok graniet in de defensie.

Ehsan Hajsafi (33, Iraniër, linksachter)

Kapitein van de Iraanse nationale ploeg. Komt op voor de vrouwenrechten in zijn land en durft publiekelijk het beleid in zijn thuisland aan de kaak te stellen. Dwingt op die manier ook bij AEK veel respect af. Zijn offensieve kwaliteiten zijn een restant uit een vorig leven. Toen stond hij namelijk op de tien.

Damian Szymanski (28, Pool, verdedigende middenvelder en kapitein)

Draagt bij afwezigheid van Sergio Araujo – die nog maar net uit blessure terugkeert – de aanvoerdersband om de arm. De Faris Haroun van AEK. Is met zijn atletisch vermogen een echte pitbull die kan blijven lopen. Als er iemand geen hinder zal ondervinden van de beperkte rusttijd tussen zaterdag en vandaag is hij het wel.

Damian Szymanski. — © EPA-EFE

Jens Jönsson (30, Deen, verdedigende middenvelder)

Staat iets hoger dan Szymanski op het veld. Wilde het Spaanse Cádiz aanvankelijk niet inruilen voor AEK, tot hij een rondleiding kreeg door Athene en de gloednieuwe OPAP Arena. Is dermate met zijn vak bezig dat hij het traject tussen zijn woonplaats en de club als zijn broekzak kent. Een typische Deense prof.

Nordin Amrabat (36, Nederlandse Marokkaan, rechtsbuiten)

De voormalige Club Brugge-speler is het hart van de kleedkamer. Blijft op zijn 36ste gek op voetbal. Ook op zijn fysieke paraatheid komt voorlopig geen sleet. Praatte in de zomer met FC Utrecht, Heerenveen en PEC Zwolle, maar besloot een jaartje door te gaan bij AEK. De Zweedse Braziliaan Niclas Eliasson is zijn doublure.

Nordin Amrabat. — © Action Images via Reuters

Orbelín Pineda (27, Mexicaan, linksbuiten)

Is met zijn 6,5 miljoen euro de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis. Werd vorig seizoen al gehuurd zonder aankoopoptie. Speelt als aanvallende middenvelder op de linkerkant, maar kan alle posities aan waar coach Matías Almeyda hem nodig heeft. Verhuisde in de bekerfinale na zes minuten naar de rechtsachter toen ploegmaat Rota rood kreeg.

Levi García (25, Trinidadiaan, centrumspits)

De waardevolste speler van AEK. Was als vervanger van Rode Duivel Loïs Openda in beeld bij Lens, maar daar wilde AEK – ondanks een bod van 20 miljoen euro – niet van weten. Volgens insiders moet García 35 miljoen euro opleveren. Een deelname aan de Champions League kan zijn marktwaarde doen exploderen. Overigens: AEK krijgt 60 procent op een doorverkoop, zijn vorige club Beitar Jerusalem 20 procent en García de resterende 20 procent. Niet slecht onderhandeld dus.

Steven Zuber (32, Zwitser, spits)

Manusje-van-alles. Speelt in steun van García, maar zwerft ook naar de flanken. Hoewel hij een operatie gerust kon uitstellen, besloot hij het WK in Qatar met Zwitserland te laten schieten en zijn geteisterde lies onder handen te laten nemen met het oog op de terugronde. Maakte zich zo onsterfelijk bij de achterban. Een gevaarlijke routinier om in de gaten te houden.