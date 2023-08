De match van (minstens) 10 miljoen: waarom de Champions League halen een wereld van verschil maakt voor Antwerp

15,64 miljoen euro. Zoveel mag Antwerp bijschrijven als het zich vanavond en volgende week woensdag de betere toont tegen AEK Athene en de groepsfase van de Champions League haalt. Dat is de deelnamepremie verbonden aan het kampioenenbal.

Bij verlies tegen de Griekse kampioen heeft de Europese voetbalbond UEFA slechts 8,63 miljoen euro klaar liggen voor Antwerp – zeven miljoen minder. 3,63 miljoen daarvan is de deelnamepremie voor de groepsfase van de Europa League, waar Antwerp dan automatisch voor geplaatst zou zijn. De overige 5 miljoen is een ‘solidariteitsbijdrage’ voor teams die net naast de jackpot van de Champions League grepen.

Winnen, en dan supporteren voor Raków en Panathinaikos

Want zo liggen de verhoudingen wel. In de Champions League wordt ruim 2 miljard euro aan prijzengeld uitgeloofd, een pak meer dan de 465 miljoen van de Europa League. Bij kwalificatie voor het kampioenenbal zou Antwerp naast een deelnamepremie ook zeker een coëfficiëntenbonus krijgen. Met het 32ste coëfficiënt op 32 deelnemers krijgt het 1,137 miljoen euro extra. Maar met het 31ste coëfficiënt op 32 verdubbelt dat bedrag, en als 30ste van de 32 verdriedubbelt het al naar 3,41 miljoen euro.

© BELGA

Daarom is nog niet zeker hoeveel geld de Champions League Antwerp zou opbrengen. Met het Poolse Raków Częstochowa of het Griekse Panathinaikos zitten twee lager gequoteerde teams in de laatste voorronde. Als het zelf wint, kan de regerende kampioen dus miljoenen binnenhalen van in de luie zetel. Dat zegt alles over het verschil met de Europa League. Daar geldt hetzelfde systeem, maar zou Antwerp slechts 132.000 euro krijgen per team dat het achter zich houdt.

Verder is het aannemelijk dat Antwerp in de Champions League meer zal verdienen aan ticketverkoop, al is het moeilijk daar een precies getal op te plakken. Wat tv-geld betreft, strijkt de Belgische gezant zo’n 2 miljoen euro op in de Champions League. In de Europa League zal dat veel minder zijn: de totale market pool bedraagt minder dan de helft, én Antwerp zou dat bedrag nog moeten delen met Union indien de Brusselaars ook de groepsfase halen.

Prijzengelden vier keer zo hoog

Zo loopt het verschil tussen Champions League en Europa League voor Antwerp al makkelijk op tot een bedrag rond de tien miljoen euro nog voor een bal getrapt is. Na het eerste fluitsignaal wordt die kloof normaal gezien nog uitgediept, want prijzengelden in de Champions League zijn meer dan vier keer zo hoog als die in de Europa League. Een gelijkspel: 210.000 euro versus 930.000 euro. Een zege: 630.000 euro versus 2,8 miljoen euro. Een plaatsje in de achtste finale: 1,2 miljoen euro versus 9,6 miljoen euro. Al moeten daarvoor natuurlijk resultaten worden neergezet...

Antwerp-eigenaar Paul Gheysens. — © BELGA

Eigenaar Paul Gheysens zou het alleszins graag zien gebeuren. Sinds 2019 pompte hij al meer dan honderd miljoen euro aan kapitaal in de club. Nadat uit de laatste jaarrekeningen bleek dat Antwerp 31,5 miljoen euro verlies had gemaakt, werd sterkhouder Willian Pacho verkocht en nu lijkt ook linksback Gaston Avila op weg naar een lucratieve transfer. Om te blijven groeien, zijn de extra inkomsten van de Champions League dus meer dan welkom.