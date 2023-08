Sterrenchef Michel Roux sluit restaurant om meer tijd voor gezin te hebben

Michel Roux Jr. is de zoveelste sterrenchef die zijn Michelinsterren aan de wilgen hangt. In januari sluit hij zijn tweesterrenrestaurant Le Gavroche in Londen.

“Ik weet dat dit voor velen als een totale verrassing zal komen, maar ik heb deze beslissing niet licht genomen”, schrijft de Brits-Franse Roux. Het huurcontract van het pand in Mayfair loopt eind dit jaar af. Het leek hem de ideale gelegenheid om de balans op te maken. “Ik wil een betere balans tussen leven en werk.”

René Redzepi kondigde begin dit jaar aan dat hij het met drie Michelinsterren bekroonde Noma in Kopenhagen eind 2024 sluit. Ook hij sprak toen over de menselijke kosten. “Een toprestaurant met honderd werknemers runnen, is financieel en emotioneel onhoudbaar.”

Peter Goossens verkocht zijn driesterrenrestaurant Hof van Cleve in februari. “Ik ben al meer dan veertig jaar aan de slag en werkte dubbele uren. Er staat als het ware al tachtig jaar op mijn teller.” Hij wil met het nieuwe La Rigue in Knokke topgastronomie brengen, maar Michelinsterren winnen? “Nee, nee, nee.”

LEES OOK. Onze man at in het nieuwe restaurant van Peter Goossens: “Hij loste de personeelsproblemen in zijn eentje op”

LEES OOK. Tweede sluitingsdag door personeelsproblemen: La Rigue van Peter Goossens in Knokke blijft ook dicht op dinsdag

Sinds een paar jaar geven chefs hun sterren ook terug, om dezelfde reden. Michelin volgt de trend ongerust op; de gids zoekt een nieuwe stijl, weg van de monumenten die al decennia een onveranderde stijl en gastronomie hanteren.

Le Gavroche is geen muf reliek, maar wel zo’n monument. Het werd door Roux’ vader Michel Roux Sr. en zijn oom Albert Roux in 1967 geopend. Het was het eerste Britse restaurant dat een Michelinster kreeg, het eerste dat twee sterren, en in 1982 zelfs drie, een status die het behield tot 1993. Sindsdien heeft het altijd twee sterren gehad.

Zoals veel Britse sterrenchefs, is Roux Jr. ook een bekend gezicht van tv. Hij presenteerde Michel Roux’s French country cooking en was te zien in Hell’s kitchen van Gordon Ramsay, één van de vele illustere chefs die ooit in Le Gavroche begonnen. Ook Marco Pierre White, Marcus Wareing, Bryn Williams en Monica Galetti werkten er ooit. “Le Gavroche heeft het restaurantlandschap in Londen en het VK veranderd”, schrijft Roux niet onterecht. ”Onze nalatenschap is ongeëvenaard, en we stoppen op een hoogtepunt.”