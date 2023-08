Bestuurder van bestelwagen die op bushokje inreed, zegt niets meer te weten: “En de moeder weet nog niet dat haar dochter overleden is”

Bij een dramatisch ongeval in het West-Vlaamse Wielsbeke waarbij een bestelwagen inreed op een bushokje, is maandagmiddag een 15-jarig meisje om het leven gekomen. De moeder van het meisje ligt gewond in het ziekenhuis. “Maandagavond was ze nog onder narcose. Ze weet nog niet dat Djihane (15) overleden is.”

Twee bestelwagens van hetzelfde bedrijf uit Ooigem reden maandagmiddag door het landelijke Wielsbeke. Rond 14 uur verloor de chauffeur van de tweede bestelwagen plots de controle over het stuur, op de hoek van de Ooigemstraat en de Vierlindenstraat. Achteraf zou de 64-jarige chauffeur verklaren aan de politie dat hij zich niets van de seconden voor het ongeval kon herinneren.

Volgens de politie was de man niet onder invloed van alcohol of drugs, en was hij niet bezig met zijn gsm. De chauffeur uit de eerste bestelwagen toeterde nog, toen hij in zijn achteruitkijkspiegel zag hoe zijn collega achter hem plots uitweek. De chauffeur week sterk uit naar links, dwarste het ander baanvak en ramde vervolgens het bushokje aan de kant van de weg. Mogelijk was de man in slaap gevallen.

Moeder en dochter

In het bushokje stonden op dat moment drie personen op de bus te wachten. Het ging onder anderen om een moeder en haar 15-jarige dochter, die samen de bus wilden nemen. De derde dame zou geen familie van de twee zijn.

Het 15-jarige meisje was er het ergst aan toe. Ze werd nog ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten, en er kwam zelfs een MUG-helikopter naar Wielsbeke. Maar toch kon geen hulp meer baten. Ze overleed ter plaatse.

“Moeder niet bij bewustzijn”

De moeder van het meisje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het parket West-Vlaanderen liet maandagavond weten dat de vrouw buiten levensgevaar is. “Artsen hebben maandagmiddag verschillende operaties aan haar benen uitgevoerd”, zegt de familie. “Zekerheid is er niet, maar er zouden bij de moeder geen vitale organen geraakt zijn, en ze zou geen neurologische verwondingen hebben opgelopen.”

“Maandagavond was ze nog niet bij bewustzijn. Ze is niet in coma gebracht, maar ze weet dus nog niet dat haar dochter is overleden. Dat zal uiteraard een zware klap zijn. Ze heeft nog een tweede, jongere dochter die niet bij het ongeval betrokken was.”

Ook het derde slachtoffer raakte zwaargewond, maar werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis overgebracht en zou niet in levensgevaar verkeren. Het rijbewijs van de bestuurder is voor 15 dagen ingetrokken. Hij zal medisch getest worden om te bekijken of hij nog geschikt is om te rijden.

