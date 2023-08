Zuid-Afrikaanse president vrijgesproken voor corruptie na vondst van geld in sofa

De bal ging aan het rollen na een overval op Ramaphosa’s boerderij in februari 2020. De president had in eerste instantie enkel de overval aangegeven, niet het feit dat de indringers met 580.000 dollar aan de haal gingen. Het bedrag van de verkoop van twintig buffels volgens de president, die zeldzaam rundvee kweekt op zijn boerderij in Phala Phala. De Soedanese zakenman Hazim Mustafa, die de buffels gekocht zou hebben, zou het geld ook niet aangegeven hebben bij de douane bij zijn aankomst in Zuid-Afrika.

De nationale bank opende een onderzoek naar de transactie, aangezien er regels zijn over hoeveel buitenlands geld mensen mogen bezitten in Zuid-Afrika. Tijdens het onderzoek had de president zichzelf tegengesproken over de oorsprong van het geld. Bovendien was aan het licht gekomen dat Ramaphosa 4 miljoen dollar verstopt had in zijn sofa.

Het schandaal kostte Ramaphosa bijna het presidentschap in december 2022 en ontketende een regeringscrisis.

Ook het openbaar ministerie had een onderzoek geopend naar mogelijke omkoping vanwege het geld. In zijn finaal rapport in juni schreef het OM dat het geen bewijzen vond dat Ramaphosa een misdrijf pleegde. De oppositie wil het rapport laten onderzoeken door de rechtbanken.