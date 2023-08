Man (35) bestormt politiekantoor met nepwapen in de hoop neergeschoten te worden

Een 35-jarige man bestormde maandag iets na 16 uur het politiekantoor van Aalst. Hij had een wapen bij waarmee hij twee agenten probeerde uit te dagen in de hoop dat ze hem zouden neerschieten.

“Het ging gelukkig om een nepwapen, maar het was wel een perfecte replica en dus niet te onderscheiden van een echt”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het incident is een typisch voorbeeld van suicide by cop. Het was zonder meer duidelijk dat hij de politieagenten wou uitlokken om hem neer te schieten.”

Volgens D’Haese snelden politieagenten uit het gebouw hun collega’s ter hulp en konden ze de man overmeesteren. “De geestestoestand van de man was dermate verward dat onmiddellijk de collocatieprocedure is opgestart”, zegt de burgemeester. “Eerder op de dag had de man al onrust en gevaar veroorzaakt binnen justitie, maar daar kan ik als burgemeester in het belang van het onderzoek momenteel geen verdere uitleg over geven.”

“Het uiterst koelbloedige optreden van de politie verdient alle lof en respect”, zegt D’Haese. “De argumenten die in een van de jongste gemeenteraden werden aangehaald als zou de afsluiting ter beveiliging rond ons politiecommissariaat een overbodige onkost zijn, zijn door dit voorval van tafel geveegd.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.