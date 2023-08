Drie opties om Avila te vervangen: de vermoedelijke elf van Antwerp tegen AEK

Dinsdagavond om 21 uur werkt Antwerp zijn heenmatch af van de Champions League-play-off tegen AEK Athene. Door het last minute vertrek van Gaston Avila naar Ajax moet Mark van Bommel sowieso puzzelen.

De Nederlandse coach lijkt drie opties te hebben om de afwezigheid van de Argentijnse linksback op te vangen. Ofwel verhuist Ritchie De Laet naar de flank – eerder de rechterflank, met Jelle Bataille op links – en komt een jonkie centraal te staan. Dan gaat het tussen Zeno Van den Bosch (18), die al een paar keer aan de aftrap stond, of Soumaïla Coulibaly (19), die pas overkwam van Dortmund. Ofwel blijft De Laet centraal naast Toby Alderweireld staan en speelt Sam Vines op links.

Op het middenveld zal geknokt moeten worden en dus is het niet ondenkbaar dat Van Bommel voor Mandela Keita kiest, waardoor een van de offensievere spelers plaat moet ruimen. Antwerp legde ook niet voor niks 7,8 miljoen euro op tafel om hem definitief over te nemen van OHL. Voorin bestaat er geen twijfel: daar rekent de Great Old natuurlijk op Vincent Janssen.

Vermoedelijke opstelling Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Van den Bosch, Bataille, Keita, Vermeeren, Ondrejka, Ekkelenkamp, Balikwisha, Janssen