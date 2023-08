Trump gaat borgsom van 200.000 dollar betalen in Georgia

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump gaat een borgsom van 200.000 dollar betalen bij de rechtbank in Georgia die hem zal berechten voor zijn daden tijdens de verkiezingen van 2020 in de belangrijke zuidoostelijke staat.

Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die maandag zijn vrijgegeven.

Trump en zijn achttien medebeklaagden in het dossier hebben tot vrijdagmiddag plaatselijke tijd om zich aan te bieden in de gevangenis van Fulton County. Met het oog op die deadline hebben de advocaten van de miljardair ingestemd met het overmaken van een borgsom van 200.000 dollar.

Vier van zijn medebeklaagden gingen eveneens akkoord met een borgsom van tussen de 10.000 en 100.000 dollar elk. Door het betalen van borgtocht ontsnappen de verdachten aan een voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat ze geen wetten overtreden, geen bedreigingen uiten en niet met elkaar communiceren behalve via hun advocaten.

Trump werd onlangs in Georgia aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen. De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen.