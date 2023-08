Biden aangekomen op Hawaï, twee weken na natuurbranden

De Amerikaanse president Joe Biden is maandag, twee weken na de dodelijke natuurbranden, aangekomen op het Hawaïaanse eiland Maui.

Biden, die zijn vakantie in Nevada onderbrak, landde kort na 11 uur plaatselijke tijd, vergezeld van zijn echtgenote Jill Biden. Hij werd onder meer opgewacht door gouverneur van Hawaï, Josh Green.

Na een helikoptervlucht over de vernielde regio’s is er een ontmoeting gepland tussen de president en de overlevenden, hulpverleners en plaatselijke verantwoordelijken. Ook zal Biden een bezoek brengen aan het verwoeste toeristische plaatsje Lahaina, dat voor het drama zo’n 13.000 inwoners telde.

Of Biden met open armen wordt verwelkomd, is nog maar de vraag. Er kwam de voorbije dagen kritiek op de president, die zich vooral in het begin van de ramp niet voldoende publiekelijk zou hebben uitgesproken, en ook de lokale autoriteiten kregen een veeg uit de pan.

Minstens 114 doden

De vlammenzee op Maui heeft intussen aan minstens 114 mensen het leven gekost, en die balans zal vermoedelijk nog verder oplopen aangezien er honderden vermisten zijn en de zoekacties naar slachtoffers maar moeilijk vordert.

De natuurbranden braken op 8 augustus uit. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek werden ze veroorzaakt door losgekomen elektriciteitskabels die in contact kwamen met droge graslanden.

