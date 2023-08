Vrouw die dreigde Donald Trump en tienerzoon Barron neer te schieten gearresteerd

Het Amerikaanse openbaar ministerie in Chicago maakte de arrestatie bekend. Eerder deze maand was in de Amerikaanse districtsrechtbank van zuid-Florida een formele klacht ingediend tegen Tracy Marie Fiorenza (41). Het is in die rechtbank dat ze zich zal moeten verantwoorden.

De vrouw had volgens de klacht op 21 mei een dreigende e-mail gestuurd naar het hoofd van een onderwijsinstelling in Palm Beach county, de regio in Florida waar het resort Mar-A-Lago ligt en waar Trump woont: “Ik verklaar dat ik Donald Trump Sr. EN Barron Trump recht in het gezicht zal schieten bij elke gelegenheid die ik krijg!”

Op 5 juni zou de vrouw nog een e-mail hebben gestuurd waarin ze zei dat ze een kogel in Donald en Barron Trump zou “rammen”, klinkt het in de aanklacht. In een verhoor op 14 juni gaf ze toe de e-mails te hebben verstuurd.

Op sociale media postte een profiel dat aan de vrouw lijkt toe te behoren allerlei complottheorieën over onder meer een “familie Trump Hollywood pedofilie-ring in de kunstensector”, Oprah, Calvin Harris, de illuminati, 9/11, een nieuwe wereldorde en “psychotronische wapens”, en deelde ze haar wens dat Donald Trump gearresteerd of zelfs opgehangen zou worden.

© Facebook