Thaise ex-premier Thaksin na 15 jaar ballingschap weer thuis

De voormalige Thaise premier Thaksin Shinawatra is na vijftien jaar zelfgekozen ballingschap weer thuis. Een privéjet met Thaksin aan boord landde dinsdagochtend op de luchthaven Don Mueang in de hoofdstad Bangkok, zo meldden Thaise media.

Er hangt Thaksin, die in 2008 bij verstek werd veroordeeld, een gevangenisstraf van meerdere jaren boven het hoofd wegens omkoping en corruptie. Politieke waarnemers betwijfelen echter of de 74-jarige miljardair veel tijd achter de tralies zal doorbrengen. In Thailand kunnen veroordeelden die ouder zijn dan 70 jaar een voorwaardelijke vrijlating of een genadeverzoek aanvragen.

De terugkomst van Thaksin valt op dezelfde dag dat in Thailand door het congres een nieuwe premier wordt aangesteld. Mogelijk wordt Srettha Thavisin de nieuwe leider van Thailand. Hij is een kandidaat van de partij Pheu Thai, waar Thaksin banden mee heeft.

Thaksin werd in 2006 afgezet na een militaire staatsgreep, waarna hij in 2008 uitweek naar het buitenland. De oud-premier en telecommiljardair leefde de voorbije jaren vooral in Dubai, maar bleef zijn aanhangers toespreken vanop sociale media. Zo bleef hij een dominante stem in de Thaise politiek. Thaksin had eerder al zijn terugkeer naar Thailand aangekondigd, maar moest die begin deze maand uitstellen, naar eigen zeggen omdat hij een medische controle moest ondergaan.