Weerbericht: Dinsdag veelal zonnig met maxima van 22 tot 27 graden

Er kan dinsdagochtend lokaal wat mist of lage bewolking voorkomen. Vooral in de voormiddag verwachten we soms middelhoge of hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag wordt het vaak zonnig met soms nog hoge wolkensluiers en in het binnenland enkele stapelwolkjes, meldt het KMI.

De maxima schommelen van 22 graden aan zee tot 27 graden in de Kempen en het uiterste zuiden. De zwakke zuidwestenwind ruimt naar west tot noordwest. In de namiddag wordt de wind af en toe matig over de noordelijke landshelft.

Dinsdagavond en -nacht is het helder tot lichtbewolkt met enkele hoge wolkenvelden. Op het einde van de nacht vergroot vooral over het westen de kans op lokale lage wolken of mistbanken. De minima liggen tussen 12 en 17 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Aan de kust waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Woensdag krijgen we, na het oplossen van het lokale ochtendgrijs (meeste kans over het westen), veel zon met soms enkele hoge wolkenvelden. De maxima schommelen rond 22 graden aan zee, tussen 23 en 26 graden in de Ardennen en tussen 26 en 28 graden elders. De wind is meestal zwak en veranderlijk. Aan zee ontstaat in de loop van de namiddag een noordelijke tot noordoostelijke zeebries.