Oekraïense stad Zaporizja aangevallen met drones

De Oekraïense stad Zaporizja, in het zuidoosten van het land, is volgens mediaberichten in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw het slachtoffer geworden van aanvallen met drones van het type Shahed. In de regio zijn diverse ontploffingen gehoord.

Voordien had de Oekraïense luchtmacht via de berichtendienst Telegram meegedeeld dat in de buurt van de stad een reeks aanvalsdrones was gesignaleerd, waarop het luchtalarm weerklonk.

De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Over mogelijke schade of slachtoffers is voorlopig geen duidelijkheid.

Moskou heeft in de oorlog tegen Oekraïne al herhaaldelijk gebruikgemaakt van drones van het type Shahed, die van Iraanse makelij zijn. De Russische invasie duurt nu al zo’n 18 maanden.