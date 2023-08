Thaise ex-premier moet acht jaar naar gevangenis

De 74-jarige miljardair, die tussen 2001 en 2006 aan de macht was voor hij door een staatsgreep werd afgezet, moet in Bangkok in hechtenis genomen worden, aldus de verklaring van het hoogste gerechtshof van het land.

De terugkomst van Thaksin Shinawatra valt samen met de stemming in het parlement, naar verwachting in de middag, om een ​​premier te benoemen, drie maanden na de parlementsverkiezingen van 14 mei, toen de generaals die bijna tien jaar lang aan de macht waren een pijnlijke nederlaag leden.

De enige kandidaat voor de functie, onder de vlag van een oppositiepartij die banden heeft met de familie Shinawatra, is Srettha Thavisin. Hij staat aan het hoofd van een controversiële coalitie van prodemocratie- en prolegerformaties, die een verscheurd koninkrijk moet samenbrengen.