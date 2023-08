Nog steeds geen club, wel in de tribunes: Radja Nainggolan ziet veteraan twee wereldgoals scoren tegen zijn Roma

Radja Nainggolan is nog steeds werkloos. De middenvelder wordt gelinkt aan Vasco da Gama, maar tot een transfer kwam het voorlopig nog niet. ‘Il Ninja’ dook afgelopen weekend dan maar op in Rome.

Nainggolan was er om zijn ex-club AS Roma aan te moedigen op de eerste speeldag van het nieuwe Serie A-seizoen. De Giallorossi kwamen echter niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Salernitana, ondanks twee goals van Andrea Belotti. Het was veteraan Antonio Candreva die de show stal met twee piekfijne doelpunten uit het boekje.

“Ik wacht op een club uit SerieA”, zou Nainggolan gezegd hebben. “Vorig jaar maakte ik een oprechte keuze en ging ik naar Daniele De Rossi bij SPAL. Hij overtuigde me door veel onzin te verkopen. Hij sprak over een prachtige stad en club, alles was perfect. Kom ik daar aan en na tien dagen schoppen ze hem eruit...”

Na afloop gaf hij bij Parlamoderoma2.0 ook nog even zijn mening over Roma. “Ze hebben meer vertrouwen nodig”, klonk het. “Juventus domineerde de competitie toen ik hier was, nu is alles veranderd en de Serie A is een beetje in heropbouw. Napoli maakte daar gebruik van en won de titel. Toen ik hier speelde, was het verschil met Juventus te groot. Nu is Inter op papier voor mij het sterkste team. Lazio eindigde vorig seizoen als tweede, maar Roma heeft geen enkele speler die minder is dan die van hen.”