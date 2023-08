VIDEO. Ook de grote der aarden ontsnappen er niet aan: toptrainer Pep Guardiola ‘not amused’ met parkeerboete in Manchester

Manchester City is het nieuwe seizoen uitstekend gestart met winst van de Europese Supercup en een zes op zes in de Premier League. En dat zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne. Pep Guardiola is momenteel dus best een gelukkig man, maar kleurde deze week buiten de lijntjes in het verkeer. Op X dook een video op waarbij de Catalaanse toptrainer in discussie gaat met een parkeerwachter na het krijgen van een boete voor fout parkeren. Blij was Guardiola er alvast niet mee.