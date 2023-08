Nettorente van nieuwe eenjarige staatsbon zal 2,81 procent bedragen

“De brutorente is vastgelegd op 3,30 procent, met de roerende voorheffing zal het dus op 2,81 procent uitkomen”, zegt minister van Peteghem aan Radio 1. Het is de eerste keer dat het Federaal Agentschap van de Schuld een staatsbon uitgeeft met een looptijd van één jaar. Gewoonlijk is de looptijd drie tot tien jaar.

Naast de looptijd is ook de roerende voorheffing op interesten een nieuwigheid. Want gewoonlijk wordt 30 procent roerende voorheffing ingehouden. Voor deze uitgifte zal dat 15 procent bedragen. Door dit te doen wil de minister banken onder druk zetten om de rente te verhogen en in concurrentie gaan met het klassieke spaarboekje. De interesten op een spaarboekje zijn namelijk tot 980 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dat plafond is 15 procent verschuldigd.

“Het is niet zo dat we het eenmalig hebben opgevat maar het zal afhangen van de context komende maanden”, verduidelijkt Van Peteghem wanneer hij de vraag krijgt of dit de eerste en enige keer dat er een staatsbon met een looptijd van één jaar komt.

LEES OOK. Overheid lanceert staatsbon: Wat als ik het geld eerder nodig heb? Zijn de Belgische staatsbons veilig? Vanaf welk bedrag kan ik het kopen?

Inschrijven kan vanaf nu donderdag, 24 augustus, tot en met 31 augustus eerstkomende bij de Dienst van de Grootboeken en tot en met 1 september bij de banken. De inschrijvingsperiode bij de banken loopt dus één dag langer.

Staatsbons zijn te verkrijgen via twee kanalen: via de erkende ‘plaatsende instellingen‘ (dat zijn naast de grootbanken Belfius, KBC, ING en BNP Paribas Fortis ook nog Bank Degroof Petercam, Beobank, Bpost Bank, Crelan, Deutsche Bank, Leleux, Van de Put & Co en VDK Spaarbank) of online via de ‘Dienst van de Grootboeken’ van het Federaal Agentschap van de Schuld.

De vier grootbanken hebben ook laten weten geen bewaarloon aan te rekenen voor wie intekent op de staatsbon. KBC doet dat nooit. Belfius, ING en BNP Paribas Fortis doen dat normaal wel, maar maken voor deze staatsbon een uitzondering.