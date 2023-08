Ziekenhuis geëvacueerd, al twee doden: bosbranden blijven ongecontroleerd woeden in Griekenland

Ongecontroleerde vlammen woeden in het noordoosten van het land, op de eilanden Evia bij Athene en Kythnos, en in de centrale regio Boeotië ten noorden van Athene. Er staat een felle wind en de temperaturen lopen op tot 41 graden.

“Er zijn negen actieve fronten”, vertelde een woordvoerster van de brandweer. “Het is een vergelijkbare situatie als in juli”, toen een eerdere golf van branden vijf levens eiste.

Maandagavond werd er een evacuatiebevel gegeven voor het ziekenhuis in Alexandroupolis, een havenstad in het noordoosten van Griekenland in een gebied waar voor de vierde dag op rij branden woeden. De kustwacht zei 65 patiënten te hebben geëvacueerd naar een ferry in de haven.

In Evia werd maandagavond de evacuatie bevolen in de industriestad Nea Artaki. Daar raakten pluimvee- en varkensboerderijen beschadigd door de brand.

LEES OOK. Strijd tegen bosbranden houdt aan in Griekenland, ook nieuwe brand ontstaan

(Lees verder onder de foto)

Patiënten van het Alexandroupolis-ziekenhuis werden geëvacueerd met een ferry. — © REUTERS

Twee Europese blusvliegtuigen

De vlammen bedreigden ook het nationaal park Dadia, in het noorden van het land. Daar werd maandagavond het lichaam gevonden van een migrant zonder papieren. Maandag werd ook een herder dood aangetroffen in Boeotië. Dadia is een van de belangrijkste beschermde gebieden van Europa, de thuisbasis van zeldzame vogels en de enige broedplaats voor zwarte gieren in de Balkan.

De Europese Unie heeft aangekondigd dat ze twee blusvliegtuigen op Cyprus en een Roemeens blusteam inzet via het EU-mechanisme voor Civiele Bescherming. De weersomstandigheden, zeer heet en droog, die het risico op branden verhogen, zullen volgens de meteorologische diensten tot vrijdag aanhouden in Griekenland.

Op 18 juli verwoestte een brand in tien dagen tijd bijna 17.770 hectare in het zuiden van het vakantie-eiland Rhodos. Ongeveer 20.000 mensen, voornamelijk toeristen, moesten worden geëvacueerd. Eind juli beleefde het land de ergste hittegolf sinds een maand, met op veel plaatsen temperaturen van meer dan 40 graden.

© REUTERS