Het gaat hard voor de 35-jarige Joshua Gabriel Liège. Amper drie jaar nadat hij een acteeropleiding begon te volgen, heeft hij al zijn eerste rol in een Hollywoodfilm te pakken. De Antwerpenaar met Caraïbische roots speelt mee in Den of Thieves 2: Pantera, het vervolg op een gelijknamige actiefilm uit 2018. Opvallend: een paar jaar geleden werkte Liège nog in de Colruyt van Wilrijk.