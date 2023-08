Musk wilde de stekker trekken uit Starlink boven Oekraïne “na een goed gesprek met Poetin”

Volgens een voormalige functionaris van het Pentagon heeft Elon Musk overwogen om Oekraïne de toegang te ontzeggen tot satellietinternet van Starlink. Dat schrijft The New Yorker.

Met behulp van duizenden internetterminals van Starlink kunnen Oekraïense militairen via een satellietverbinding vlot blijven communiceren en acties coördineren wanneer mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen uitvallen. Het netwerk is vaak het enige betrouwbare communicatiemiddel aan het front.

Na de Russische invasie van het land stelde Musks bedrijf SpaceX Starlink goedkoop ter beschikking van Oekraïne, maar al snel begon de Amerikaanse miljardair druk uit te oefenen op het Pentagon om hiervoor te betalen. Hij dreigde om de internettoegang in Oekraïne te blokkeren, terwijl de dienst begon te haperen. In oktober 2022 raakte bekend dat Musk weigerde om Starlink te activeren in de omgeving van de Krim uit schrik voor een “escalatie” van het conflict en in februari dit jaar verbood Musk het gebruik van Starlink voor droneaanvallen op lange afstand. In juni liet het Pentagon weten dat de Amerikaanse overheid een contract had gesloten met SpaceX.

In een telefoongesprek in oktober vorig jaar met Colin Kahl, een voormalige Amerikaanse viceminister van Defensie, liet Musk zich ontvallen dat hij persoonlijk had gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. “Hij maakte zich zorgen over de betrokkenheid van Starlink bij de Oekraïense oorlogsinspanningen en wat Rusland hiervan zou vinden”, zegt Kahl aan The New Yorker. Volgens de man werd Musk hier “nerveus” van en wilde hij de Russische bezorgdheden wegnemen.

Oekraïense militairen aan het front kunnen blijven communiceren dankzij Starlink. — © AFP

Dankzij de satellieten van zijn bedrijf Starlink verwierf de multimiljardair de voorbije jaren een dominante machtspositie op het gebied van internet via de satelliet. Musk is van plan om in het totaal 42.000 satellieten te lanceren.

