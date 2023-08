Zes kinderen al urenlang vast in defecte gondel op 300 meter boven de grond in Pakistan

Acht personen, onder wie zes kinderen, zitten in het noorden van Pakistan al urenlang vast in een gondel die ongeveer 300 meter boven de grond bungelt aan een defecte kabelbaan. Een reddingshelikopter moet hen trachten te redden.

De acht - zes leerlingen en twee leerkrachten - zitten al sinds 4 uur vannacht (onze tijd) vast boven een ravijn. Ze gebruikten de kabelbaan om vanuit het afgelegen Khyber Pakhtunkhwa naar school te gaan in bergachtig gebied in Battagram, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Islamabad. Maar een van de twee kabels waar de gondel aan hing, heeft het begeven. “Een kabel is afgebroken, waardoor die mensen vastzitten op 274 meter hoogte”, meldt de Pakistaanse autoriteit voor de aanpak van rampen. Een andere bron heeft het over een hoogte van 365 meter.

Pogingen om de geknakte kabel te herstellen draaiden op niets uit, dus wordt nu een reddingshelikopter van het leger in stelling gebracht om de inzittenden van de lift veilig weer aan de grond te krijgen. Dat is risicovol. “Elke kleine misrekening kan tot een ramp leiden”, zegt reddingswerker Bilal Faizi. Waarnemend premier Anwaarul Haq Kakar gaf de reddingsdiensten de opdracht alle beschikbare middelen in te zetten voor de operatie.