Verzwakt ijsvogeltje vindt zélf de weg naar spoeddienst, maar redt het uiteindelijk niet

Niet alleen mensen maar ook dieren in nood vinden blijkbaar hun weg naar de spoeddienst. Een gewond ijsvogeltje kreeg bij het AZ Turnhout de eerste zorgen en daarna in een vogelopvangcentrum. Het diertje heeft het helaas niet gehaald.

Medewerkers Acute Opvang van het AZ Turnhout, campus Sint-Jozef, kregen onlangs een bijzondere patiënt over de vloer. Een verzwakt ijsvogeltje zat aan de deur van de spoeddienst en had duidelijk opvang nodig. Volgens het AZ ontfermden de hulpverleners zich over het gewond diertje en zetten ze de ijsvogel binnen in een doosje.

De hulpverleners schakelden meteen het vogelopvangcentrum VOC Neteland in Herenthout in. Een medewerker van het VOC kwam de bontgekleurde ijsvogel oppikken op de ziekenhuiscampus om het diertje gespecialiseerde zorg te geven.

Ondanks die zorg heeft het de ijsvogel het niet gehaald en is het maandagochtend alsnog bezweken, vermoedelijk aan de gevolgen van stress. Wellicht was de vogel gewond geraakt aan een vleugel na een botsing tegen een raam. (bvdl)

Het verzwakte ijsvogeltje werd opgevangen op de spoeddienst van het AZ Turnhout, campus Sint-Jozef. — © AZ Turnhout