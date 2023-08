Gratis taxi voor wie te veel gedronken heeft in Italië

Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Transport, lanceerde het plan nadat er in de eerste helft van dit jaar maar liefst 600 doden zijn gevallen in het verkeer. Eind juli werden er zelfs 35 dodelijke slachtoffers opgetekend in één weekend.

Jongeren kunnen de komende weekends na een avondje uit vrijwillig een blaastest afleggen vooraleer achter het stuur te kruipen. Als blijkt dat een bestuurder te veel gedronken heeft, kan die gebruikmaken van een taxi om veilig thuis te geraken. Salvini trekt hiervoor 60.000 euro uit.

LEES OOK. Taxichauffeurs klappen uit de biecht: “Ooit heb ik eens een Red Bull gedronken in een parenclub. Meneer en mevrouw waren nog bezig”

Het experiment wordt bij zes nachtclubs uitgerold tot eind september en kan verlengd worden indien het succesvol blijkt. Critici wijzen op de gevaren van alcoholmisbruik en hekelen het feit dat dronken feestvierders op kosten van belastingbetalers naar huis worden gereden.