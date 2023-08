Prijzenslag knaagt aan winst Chinese autobouwer Geely

De nettowinst steeg met 1 procent tot 1,6 miljard yuan (zo’n 200 miljoen euro) in de zes maanden tot en met juni. Het bedrijf boekte daarmee wel meer winst dan analisten hadden verwacht. De omzet steeg met 26 procent tot ruim 73 miljard yuan (dik 9 miljard euro). Het concern verkocht 694.045 voertuigen. Dat waren er 13 procent meer dan een jaar geleden. Ondanks de zwakkere economische vooruitzichten verwacht Geely dit jaar nog altijd 1,65 miljoen auto’s te verkopen.

De daling van de prijs van lithiumcarbonaat in de eerste jaarhelft resulteerde volgens het bedrijf in een daling van de accuprijzen, wat een positieve invloed had op de kosten van nieuwe elektrische auto’s. De winstmarge werd echter nog steeds beïnvloed door de hogere kosten van de overgang naar elektrische auto’s en de toegenomen concurrentie op de automarkt.

© REUTERS

Lagere prijzen

De prijzenoorlog op de Chinese markt heeft veel autofabrikanten gedwongen om de prijzen van sommige modellen te verlagen. Investeringen in de ontwikkeling van schonere auto’s zetten de winstmarges ook onder druk aangezien Geely de overgang naar elektrische auto’s probeert te versnellen om het op te nemen tegen concurrenten als Tesla en BYD. Het bedrijf heeft zijn uitgaven op dit gebied wel wat beperkt in vergelijking met vorig jaar. Zo daalden de totale kosten voor onderzoek en ontwikkeling met 8 procent tot 3 miljard yuan (zo’n 380 miljoen euro).

Lynk&Co, een samenwerkingsverband van Geely en Volvo Car dat in 2017 werd opgericht, verkocht in de eerste jaarhelft ruim 82.000 auto’s. Dat is een stijging van meer dan 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Sinds de lancering heeft Lynk ruim 900.000 voertuigen verkocht en is het marktaandeel van het automerk in China gestaag toegenomen. In de eerste helft van 2023 breidde Lynk ook de activiteiten uit in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Zweden, België en Spanje.