Consumentenvertrouwen licht verminderd in augustus

Het consumentenvertrouwen is in augustus licht afgenomen. Dat blijkt dinsdag uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank. De gezinnen zien de macro-economische vooruitzichten verslechteren, maar hun spaarintenties nemen toe.

De indicator van het consumentenvertrouwen komt voor augustus uit op -7, waar dat in juli -6 was. Vorige maand was er nog een verbetering ten opzichte van de -9 van mei en juni.

De lichte daling van de indicator is het gevolg van minder gunstige verwachtingen over zowel de economische situatie in het algemeen als de ontwikkeling van de werkloosheid in het bijzonder.

Ondanks de minder optimistische vooruitzichten op macro-economisch gebied blijft de beoordeling door de gezinnen van hun toekomstige financiële situatie ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande maand. Ze stelden daarentegen hun spaarintenties opwaarts bij.

