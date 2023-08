Artsen Zonder Grenzen pleit voor opdrijven van routinevaccinaties asielzoekers “om alle bevolkingsgroepen te beschermen”

AZG stelde eind 2022 gevallen van difterie vast in het door hem opgerichte Refugee Medical Point (RMP) - een tijdelijk medische centrum voor asielzoekers in Brussel dat intussen wordt beheerd door het Rode Kruis - en in mei 2023 werden volgens de medische hulporganisatie mazelen vastgesteld bij mensen in een noodopvangcentrum.

Als gevolg daarvan zette AZG zelf al twee vaccinatiecampagnes op poten. In Brusselse daklozencentra, in sommige kraakpanden en in de Brusselse humanitaire hub voor asielzoekers voor wie geen opvang beschikbaar is in de Fedasil-centra, vaccineerden medewerkers van de organisatie meer dan 400 mensen in december en nog eens bijna 400 mensen in juni.

Volgens AZG moet de regering dergelijke inhaalvaccinaties “op grote schaal opvoeren”, met speciale aandacht voor kinderen. Dat is nodig om “alle bevolkingsgroepen in België te beschermen”, luidt het.

Daarnaast vindt de hulporganisatie dat in het RMP in langdurige dienstverlening - medische screening, vaccinaties, psychologische zorg en andere speciale zorg - moet worden voorzien voor asielzoekers, en pleit ze voor een betere samenwerking met de noodcentra waar een groot aantal van hen momenteel wordt opgevangen.