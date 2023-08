Eerste fase werken voorgevel koninklijk paleis achter de rug

Een eerste fase van de renovatie van de voorgevel van het koninklijk paleis in Brussel is achter de rug. Dat meldt de Regie Der Gebouwen in een persbericht.

De stellingen die voor de eerste fase van de werken gebruikt werden, worden nu verhuisd naar de rechterkant van de gevel om daar opnieuw gebruikt te worden bij de restauratie.

De renovatiecampagne van het koninklijk paleis in hartje Brussel, gestart in maart 2023, vindt in verschillende fasen plaats. Eerst worden alle gevels, de stenen balustrades en trappen, de tuinmuren, de hekken en poorten aangepakt. De reiniging en de restauratie van de tuinmuur aan het Troonplein start later. Ook het buitenschrijnwerk van het paleis wordt gerestaureerd, dit om de isolatie van het paleis te verbeteren. In totaal moeten meer dan 700 ramen en 2.800 m² schrijnwerk onder handen genomen worden.

De werken zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen en kosten zowat 6 miljoen euro.