Hoe de potentiële vervanger van De Bruyne in het oog van de storm kwam te staan na nieuw gokschandaal in Engeland

Alles stond klaar om de vervanger van De Bruyne te worden. Manchester City had zelfs 90 miljoen euro voor hem veil. Tot er een gokschandaal rond hem losbarstte en the Citizens de stekker uit de deal trokken. Lucas Paqueta zou een bewuste gele kaart genomen hebben, waarop vrienden en familie uit ‘Paqueta Island’ dan weer gegokt zouden hebben.

Na de zware blessure van De Bruyne - hij is minstens vier maanden onbeschikbaar- is het logisch dat Manchester City op zoek gaat naar een (tijdelijke) vervanger. Eén van de doelwitten was Lucas Paqueta- City had naar verluidt 90 miljoen voor hem veil- de spelverdeler wist vorig jaar met West Ham United de Conference League te winnen. Let vooral op de ‘was’ in de vorige zin. De ploeg uit Manchester is namelijk niet langer geïnteresseerd. En dat heeft de Braziliaan vooral aan zichzelf en een bizar verhaal te danken.

Gokken op ’Paqueta Island’

We spreken 12 maart, West Ham speelt tegen Aston Villa. Voor de match valt op dat in Brazilië er een ongewoon hoog aantal ‘gokjes’ op een gele kaart van onze vriend Paqueta gezet werden. Bovendien meestal door accounts die net aangemaakt waren. Als klap op de vuurpijl werd in de meeste gevallen het maximumbedrag ingezet. Geen wonder dat langs alle kanten alarmbellen afgingen bij de gokkantoren in kwestie. Opvallend het merendeel van deze weddenschappen kon worden getraceerd naar een eiland met een opvallende naam… ‘Paqueta Island’. Toepasselijk, want Lucas Paqueta is er geboren en getogen.

Paqueta scoorde dit weekend nog in een 3-1 overwinning tegen Chelsea. — © REUTERS

Om dit bizarre verhaal helemaal af te maken: het was uitgerekend West Ham-sponsor Betway die de kat helemaal de bel aanbond. Zij gaven de kwestie aan bij de Internationale Vereniging voor Betting Integriteit (IBIA), die het op hun beurt meldden bij de FIFA en de Engelse voetbalbond (FA). Die laatste voert nu een onderzoek uit.

Voor we het vergeten. Lucas Paqueta pakte in die bewuste match tegen Aston Villa twintig minuten voor tijd inderdaad een gele kaart. En zo werd 12 maart een vruchtbare dag op ‘Paqueta Island’. Overigens een klein tropisch eiland in Brazilië, waar geen auto’s toegelaten zijn en slechts 3.000 inwoners telt. Bekijk hieronder de fout waarvoor de Braziliaan geel kreeg.

Ivan Toney achterna

Het is dus niet ondenkbaar dat Lucas Paqueta in de voetsporen van Ivan Toney treedt. De spits van Brentford werd voor acht maanden geschorst nadat hij op zijn eigen wedstrijden gokte. Zelf vindt Toney overigens dat hij te zwaar gestraft wordt hij zei er deze week overigens het volgende over in de podcast The Diary of a CEO:”De hele voetbalwereld staat bol van kwesties over mentale gezondheid en dan doet de FA dit. Ik wil niet dat mensen medelijden met me krijgen, maar wat als iemand die niet zo sterk is als ik dit moet meemaken? Dat kan zo iemand breken.”

Bovendien vond de Engelsman dat hij in se niets verkeerd deed. “Er was echt geen sprake van matchfixing. Ik gokte op mijzelf, dat ik als eerste zou scoren. Het is niet dat ik iemand omver zou schoppen voor een gele kaart,” deelde hij zelfs nog een steekje uit naar Paqueta.