Diana ontzet door boete van 84 euro voor één fout teruggeplaatst stoeltje: “Ontmoedigend voor wie buurt wil samenbrengen”

Diana Van Strijdonck is niet aan haar proefstuk toe als het gaat over het organiseren van evenementen. Dertig jaar lang had ze in de buurt van het Sint-Jansplein het Expohuis. Daar organiseerde ze concerten, theater en exposities. Door de jaren heen stonden er heel wat artiesten op haar podium. Van acteur Warre Borgmans tot muzikant Jean-Bosco Safari.

Vijf jaar geleden trok ze de deur van het Expohuis achter zich dicht en verhuisde ze naar Borgerhout. Daar pikte ze de draad weer op. Eerst tijdens corona met enkele miniconcertjes. En sinds deze zomer onder de noemer Klink-Laar op het Laar. Daar nodigt ze muzikanten uit. Bewoners kunnen de optredens gratis bijwonen. Zaterdag vond de laatste editie van Klink-Laar plaats. (Lees verder onder de foto)

Diana Van Strijdonck in haar voormalige Expohuis dat sloot in 2018. — © Jan Van der Perre

“Ik doe dit met heel veel plezier. Het is zo’n fijn initiatief en ik krijg heel veel positieve reacties”, vertelt ze. “Maar dat staat wel in schril contrast met de wijze waarop ik door de uitleendienst van de stad word behandeld.”

Voor het organiseren van Klink-Laar leent ze stoeltjes voor het publiek bij de stad. “Toen ik die stoeltjes vorige keer teruggaf, zat er blijkbaar eentje omgekeerd. En ook het klepje van de container waarin ik de stoeltjes moest terugplaatsen, had ik blijkbaar niet goed gesloten. Daarvoor heb ik nu een boete van 84 euro gekregen. Ik weet dat dit een peulschil is in vergelijking met grote problemen, maar op deze manier worden mensen echt ontmoedigd om iets voor hun buurt te organiseren”, zegt ze.

Iedereen gelijk

Voor haar event kreeg ze subsidies van het district Borgerhout. “Die subsidies kan ik nu gebruiken om deze boete te betalen. De artiesten, die moet ik dan uit eigen zak betalen.” En dan is er nog wat. “Voor het concert van afgelopen zaterdag werden de stoelen vrijdag op de foute plaats op het Laar geleverd, aan de andere kant van de kerk, toen het nog markt was. Eén van die stoeltjes is toen verdwenen. Ik ben nu heel bang dat ik opnieuw een hoge factuur zal ontvangen. Want toen ik met de uitleendienst van de stad hierover contact opnam, werd ik meteen beschuldigd van onachtzaamheid.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Woordvoerder van de stad Antwerpen Dirk Delechambre laat weten dat de boete die Van Strijdonck ontvangen heeft, overeind blijft. “Wij passen het reglement voor iedereen op dezelfde manier toe. Of het nu om grote of kleine organisaties gaat. Wie het uitgeleende materiaal niet correct indient, krijgt een boete. Dat is in dit geval gebeurd.”

En dan klopt het inderdaad dat voor het evenement van afgelopen zaterdag de aangevraagde stoeltjes op de foute locatie werden geleverd. “Het verdwijnen van een van de stoelen zullen we daarom niet op mevrouw Van Strijdonck verhalen.”