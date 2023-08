Hittegolf in Italië: hoogste alarmpeil in 16 grote steden

Het alarmpeil wil zeggen dat er zelfs voor gezonde mensen negatieve lichamelijke gevolgen kunnen zijn. Volgens de weerdienst ilmeteo.it kunnen door het huidige hogedrukgebied ‘Nero’ maximumtemperaturen tot 38 graden worden bereikt in Rome, en in Firenze en Bologna 37 tot 38 graden. De hitte houdt ook aan in Zuid-Tirol.

Meteorologen verwachten niet dat de huidige hittegolf zo intens zal zijn als de vorige hittegolven in juli, met maximumtemperaturen tot ver boven de 40 graden in sommige gebieden. Ze geven wel aan dat de hitte ongeveer vijf dagen zal duren en dat de luchtvochtigheid naar verwachting hoog zal zijn. Dat gaat gepaard met tropische nachten, wat op de lange termijn belastend is. Vooral voor ouderen, zieken en kleine kinderen is dat extreem vermoeiend en soms zelfs levensgevaarlijk.

LEES OOK. Code rood in vier Franse departementen wegens hitte

In het noorden van Italië zijn er ook zorgen over de temperaturen in hooggelegen gebieden. In het hoogste weerstation (3.400 meter) werd maandag 14,5 graden gemeten, meldde de Zuid-Tiroolse meteoroloog Dieter Peterlin op X, het vroegere Twitter. Het record staat op 15,4 graden Celsius, gemeten in juli 2015, aldus Peterlin.

De huidige hitte zal de hele week aanhouden. Afhankelijk van de regio zegt ilmeteo.it dat vanaf het weekend afkoeling in zicht is. Dat zal waarschijnlijk gepaard gaan met zwaar onweer.

Bosbranden

In het oosten van het Italiaanse eiland Elba zijn zowat zevenhonderd mensen uit voorzorg geëvacueerd vanwege een bosbrand die er maandagavond is uitgebroken. De geëvacueerde mensen verbleven op een camping en in huizen in het getroffen gebied, zo melden de lokale hulpdiensten.

De brand woedt over een oppervlakte van ongeveer 14 hectare, vooral in de bossen tussen de steden Rio Marina, Porto Azzurro en Ortano. Het vuur kon zich maandag door de wind snel verspreiden. Volgens de hulpdiensten is de situatie dinsdag verbeterd.

De bluswerkzaamheden op het populaire vakantie-eiland zijn nog in volle gang. Als de brand zich niet verder verspreidt, kunnen de geëvacueerde mensen mogelijk dinsdagavond weer terugkeren. Een deel verblijft momenteel in opvang van de lokale autoriteiten. Er zijn geen meldingen van slachtoffers door de brand.