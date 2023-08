Ze willen zó graag een kindje, maar dat blijkt voor Astrid en Joachim erg moeilijk: “Mogen we niet delen dat het leven ook vaak tegenzit?”

Bredene

Zwanger worden op een natuurlijke manier: voor Astrid Anseeuw en Joachim De Meyer uit Bredene is dat onmogelijk. Door verschillende aandoeningen moeten ze een IVF- of een ICSI-traject volgen en dat verloopt niet van een leien dakje. Even was er hoop toen het koppel zwanger was, maar in februari verloren ze het vruchtje alsnog. “Er is nog te veel taboe rond dergelijke behandelingen. Mogen we niet delen dat het leven ook vaak tegenzit?”