Sterk vernieuwd OHL van trainer Jimmy Coenraets begint zaterdag aan competitie: “We zullen nog moeten groeien”

Nieuwe start voor de vrouwen van OHL. Na het mislopen van de titel vorig jaar moest de club tijdens het tussenseizoen enkele sterkhouders laten gaan. Tegelijk kwamen er ook wel vanuit alle hoeken van Europa versterkingen binnen. Grote vraag is dan: staan de neuzen al in dezelfde richting? Zaterdag start de vicekampioen de competitie thuis tegen White Star Woluwe.

“Onze voorbereiding bestond vooral uit lange dagen”, zegt trainer Jimmy Coenraets. “Die moesten ervoor zorgen dat de meisjes elkaar leren kennen en dat de groep samenhangt. Dat lijkt te lukken, al hebben we een aantal speelsters moeten missen. Er waren niet alleen blessures, maar we zaten ook met afwezigen wegens het EK onder 19-jarigen.”

Met als gevolg dat Coenraets beseft dat OHL zeker nog niet op kruissnelheid is. “Alles heeft zijn tijd nodig en denk ik dat de competitie in principe iets te vroeg komt. We zullen nog moeten groeien. Naast de vertrekkers moeten we ook Zenia Mertens en Estée Cattoor voor lange tijd missen. Ik verwacht dat zij pas rond de winterstop zullen terugkeren. Laten we dat als twee winterversterkingen bekijken.”

IJslandse doelpunten

Met White Star krijgen de troepen van Coenraets zaterdag op de openingsspeeldag nog een ploeg op bezoek die in het tussenseizoen heel wat wijzigingen onderging. “Ook Woluwe heeft inderdaad heel wat speelsters in te passen. De Brusselse vrouwen hebben zich duchtig versterkt en mikken hoger dan vorig seizoen. Bovendien zullen ze ook in niets meer te vergelijken zijn met de ploeg die we vorig seizoen probleemloos hebben opzijgezet. Nu goed, onze versterkingen hebben ook al mooie dingen laten zien. Onze IJslandse Dilja Zomers is er al duchtig ingevlogen, speelde gretig en scoorde al enkele keren. Hopelijk trekt ze die lijn door. Onze Spaanse doelvrouw Noelia Gil moet Nicky Evrard doen vergeten. Dat is uiteraard een zware taak, al heb ik de automatismen met de verdedigsters de laatste weken toch al zien groeien.”

Met een kern zo groot als die van OHL zal Coenraets meteen ook heel wat speelsters moeten teleurstellen. “Ik hoop dat zij die zaterdag op de bank starten dat positief opnemen. We hebben een kern van meerdere evenwaardige speelsters die niet allemaal tegelijk kunnen spelen. Dat moet iedereen beseffen. Nu goed, qua motivatie mag ik voorlopig niet klagen. Iedereen is gedreven en wil er wat van maken. Ik geloof er alvast in.”