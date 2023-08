Politie houdt klopjacht in Brugge na melding dat “twee mensen over gevangenismuur zijn geklommen”, maar er blijkt niemand ontsnapt

De politie heeft dinsdag een klopjacht met onder meer een helikopter gehouden nadat een voorbijganger had gemeld dat hij twee gedetineerden over de gevangenismuur had zien klimmen. Bij een telling van de gevangenen bleek echter iedereen nog aanwezig te zijn.

Een voorbijganger die rond het middaguur langs de Brugse gevangenis passeerde, belde naar de politie met het bericht dat hij twee mannen over de gevangenismuur had zien klauteren. De twee zouden volgens de beller ook over de omheining zijn geraakt en weggelopen.

Daarop werd in de Brugse gevangenis ‘Code rood’ afgekondigd. Niemand mocht de gevangenis nog in of uit, ook bezoekers en advocaten niet. De bijna 850 gedetineerden die in de gevangenis verblijven, werden allemaal naar hun cel teruggebracht en geteld. Daaruit bleek dat alle gedetineerden nog aanwezig waren.

Dadelijk meer. (cel, cga)