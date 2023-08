Belgische gepersonaliseerde nummerplaat gaat viraal in Frankrijk

Je moet er 1.000 euro voor over hebben, want dat kost een gepersonaliseerde nummerplaat in ons land. Dat vond de eigenaar van de auto blijkbaar de investering waard, waardoor die nu rondrijdt met een nummerplaat waarop “Aperooo” te lezen staat. De politie in Frankrijk vond het zelfs zo’n grappige nummerplaat, dat het een post met foto deelde op Facebook. Een bericht dat op twee dagen tijd al 11.000 likes kreeg.

“Hallo Belgische vrienden met hun gepersonaliseerde nummerplaten. Die zullen jullie niet vrijstellen van controles”, klinkt het bij de foto. De reacties bij de post gaan vooral over de Belgische humor, die volgens velen “typisch” is.