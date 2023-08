Vermiste hond Milo (12) overlijdt zes dagen na thuiskomst: “Van euforie naar het andere uiterste”

Dat de 12-jarige golden retriever Milo vorige dinsdag in Herentals teruggevonden werd nadat hij vier weken vermist was geweest, beroerde heel wat mensen. Die onverhoopte goede afloop kleurt nu even onverwacht diepzwart: Milo is maandag overleden.

Het gezin van Danny Clissen in Herentals schipperde de voorbije weken van de ene emotie in de andere. De golden retriever Milo, die al 12 jaar deel van de familie uitmaakt, ging op 18 juli op de loop voor een traag overvliegende luchtballon. Ondanks intensieve zoekacties, flyercampagnes en oproepen op sociale media bleef de viervoeter vier weken lang onvindbaar. Tot een gouden tip van een wielertoerist vorige dinsdag tot een compleet onverwachte hereniging leidde: Milo werd aangetroffen in een veld op goed een kilometer van zijn warme thuis.

Maar nog geen week later eindigt het avontuur van Milo toch nog op de slechtst denkbare manier. “Naarmate hij langer vermist bleef, begon de moed ons in de schoenen te zinken. Dat we hem weer thuis hadden, zorgde voor euforie. En nu beleven we met zijn dood weer het andere uiterste”, zegt Danny Clissen.

Nieren

De golden retriever had vermoedelijk tijdens zijn vier weken durende vermissing nauwelijks iets gegeten, terwijl er gelukkig door de natte julimaand wel voldoende water was. Het dier was tijdens zijn avontuur maar liefst 10 kilo vermagerd.

“Hij was helemaal op. Thuis wilde hij ook niet eten. Af en toe zag je hem zijn speeltje grijpen, maar hij bleek fysiek niet in staat om te spelen. Hij was te hard verzwakt. Daarom hebben we hem uit voorzorg donderdag naar de dierenkliniek Orion (in Noorderwijk-Herentals, red.) overgebracht. Daar kreeg hij een baxter en later ook sondevoeding. Dat leek allemaal goed aan te slaan, daar putten we weer veel hoop uit.”

Maar zondag sloeg die positieve tendens toch weer om en ging het met zijn gezondheid de verkeerde kant uit. Nader onderzoek leerde dat zijn nieren het opgegeven hadden. “Het dierenhospitaal belt iedere ochtend rond 10 uur en ’s avonds rond 18 uur om een stand van zaken te geven. Toen ik gisteren (maandag, red.) rond 8.30 uur telefoon kreeg, wist ik al dat dit geen goed teken was.”

“Hij was die ochtend rond 6 uur gestorven. We waren er dus jammer genoeg ook zelf niet bij toen hij insliep. Bovendien was mijn dochter met een vriendinnetje zaterdag voor enkele dagen naar zee vertrokken. Ik heb het haar opzettelijk niets over het overlijden laten weten, maar het haar pas verteld toen ze maandagavond weer thuis kwam. Dat was een heel moeilijk moment.”

Uitstrooien

De trouwe viervoeter van het gezin Clissen is vandaag dinsdag naar het crematorium overgebracht. “We hebben nog niet helemaal beslist wat we met de assen gaan doen, al gaan we die vermoedelijk thuis in onze tuin uitstrooien. We willen wel een paar herinneringen van hem naar huis brengen, zoals een afdruk van zijn poot. Het onverwachte afscheid is na de voorgaande weken echt een flinke schok. Heel veel mensen hebben de voorbije weken met ons en Milo mee geleefd, daar zijn we wel heel dankbaar voor. Het lijkt wel of Milo zich tijdens zijn verdwijning sterk gehouden heeft om toch nog thuis te kunnen komen en afscheid te nemen.”