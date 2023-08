Schoolstrijd in Knokke kent verrassende wending

In april al werd op de gemeentescholen in Knokke-Heist actie gevoerd tegen een mogelijke overheveling naar het GO! — © jve

De overheveling van twee gemeentescholen in Knokke-Heist naar het GO! veroorzaakt al meer dan een jaar verontwaardiging en woede. Een week voor de deadline ziet het gemeentebestuur plots af van zijn plan. “Vijandige overnamepogingen hebben geen plaats in het onderwijs.”

Ze is verbouwereerd, emotioneel en superblij. Linda Baeckelandt, voorzitter van de schoolraad van gemeenteschool Het Anker in Knokke, kan het amper geloven. Na een jaar van heftig verzet kondigde het gemeentebestuur maandag aan dat de twee gemeentescholen in Knokke-Heist dan toch niet worden overgeheveld naar het gemeenschapsonderwijs (GO!). “Dit is de enige juiste beslissing. Ik ben zo blij dat er geluisterd wordt naar de bevolking”, zegt Baeckelandt.

LEES OOK. Hoe het gemeentebestuur van Knokke-Heist alsnog afstapte van een overname van het gemeentelijk onderwijs: “Dit is niet zwichten voor de druk”

De schoolstrijd in Knokke-Heist sleept al anderhalf jaar aan. Het GO! en het gemeentebestuur besnuffelen elkaar al sinds 2015. Toen het GO! in 2022 een brief stuurde met de vraag om te spreken over een overdracht, besliste het gemeentebestuur om gemeentescholen De Pluim en Het Anker over te dragen. Met als argumenten dat gemeentelijk onderwijs duur is, het totale aantal leerlingen in de gemeente daalt en de infrastructuur verouderd is. Onderwijs organiseren was volgens de gemeente geen kerntaak meer.

De beslissing stuitte op hevig verzet van ouders en leerkrachten. Die vielen compleet uit de lucht door de beslissing van het college. De ouders vreesden door de overname grotere klassen en kwaliteitsverlies. De leraars vreesden voor hun job. “Mensen kiezen heel bewust voor een school”, zegt Baeckelandt. “Ze kiezen voor een visie, een gebouw, de mensen. Een totaalpakket. Daar kun je niet zonder overleg mee rammelen.” Ook de N-VA komt tot die conclusie: “Dit is belangrijk cement in je gemeenschap dat je niet zomaar kunt opgeven”, zegt Cathy Coudyser.

Shame on you!

De term ‘achterkamerpolitiek’ viel al snel. “Overal klinkt het dat in dit dossier geld en vastgoed boven onze kinderen en goed onderwijs gesteld worden”, stelde de N-VA. Honderden ouders, leerkrachten en sympathisanten protesteerden op verschillende gemeenteraden. De emoties liepen vaak hoog op. De manifestanten scandeerden luid ‘Shame on you!’ toen in april de overnames goedgekeurd werden. Dat gebeurde met een nipte meerderheid en maakte duidelijk dat ook binnen de partij Gemeentebelangen van burgemeester Piet De Groote lang niet iedereen dezelfde lijn volgde.

De schoolraad had eerder al een versnelling hoger geschakeld. Hij tekende verzet aan bij de commissie Zorgvuldig Bestuur, kreeg gelijk, en startte een procedure bij de Raad van State, die nog loopt. Dat West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé de beslissing van de gemeenteraad in juli vernietigde vanwege procedurefouten, werd op gejuich onthaald. Toch zette het college toen door. Het plande maandagavond, net voor de deadline van 1 september, een extra gemeenteraad om opnieuw over het dossier te stemmen. Daar ziet het nu dus vanaf omdat “een ruim draagvlak ontbreekt”.

Vijandige overnamepoging

De overdracht van de scholen veroorzaakte ook buiten Knokke verontwaardiging. De case was een indirecte aanleiding voor een vlijmscherp opiniestuk (in De Tijd) van Walentina Cools, de topvrouw van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG). Ze betichtte het GO! ervan belastinggelden te besteden “aan de vijandige overname van gemeentelijke scholen”. “Overnames leren ons dat plannen zelden of nooit in het bestuursakkoord staan en achter gesloten deuren worden bedisseld. Dat leidt vaak tot veel ophef bij bewoners en ouders, die niet aanvaarden dat met hun schoolkeuze gesjacherd wordt”, schreef Cools.

OVSG reageert dan ook bijzonder positief op het nieuws. “Dit is een overwinning voor de inwoners, leerkrachten en leerlingen”, klinkt het. ‘Zij hebben bewezen dat ons onderwijs lokaal leeft en een meerwaarde betekent voor iedereen. Hun geslaagde verzet tegen de geplande overname toont hoe de lokale democratie leeft en getuigt van veel moed en engagement voor lokaal onderwijs.” Het voegt er nog fijntjes aan toe dat “vijandige overnamepogingen geen plaats hebben in het onderwijs” en “altijd ten koste gaan van de keuzevrijheid en onderwijskwaliteit”.

De vraag is hoe het nu verder moet in Knokke-Heist. “Er zullen herstelgesprekken moeten plaatsvinden, want we hebben ruzie gemaakt”, zegt Kurt Van Damme, directeur van Het Anker. “Al heb ik er alle vertrouwen in dat het wel weer goed komt.” Hij heeft “een heel spannende en mentaal zware zomer gehad”. De directeur weigerde uit loyauteit aan het gemeentelijk net over te stappen naar het GO! en zag zijn job dus hypothetisch verdwijnen vanaf 1 september. “Ik was alles mooi aan het afronden, maar kan nu mijn traject in Het Anker verder afwerken”, zegt hij.

Ook politiek blijven er vragen onbeantwoord. De sfeer in de Knokse gemeenteraad is al maanden onderkoeld. De meerderheid lijkt er stilaan uit elkaar te vallen. “Dat het gemeentebestuur nu de eer aan zichzelf houdt in een cruciaal en fundamenteel dossier, is tekenend”, zegt Coudyser. Voor haar blijft het een mysterie waarom “dit dossier tot vandaag door de strot geduwd werd”. “Maar een bocht van honderdtachtig graden net voor de start van het schooljaar: dat is zwalpend bestuur.”

Burgemeester De Groote zegt in een reactie “akte te nemen van de beslissing”. “We laten het daar nu bij. Ik wil wel benadrukken dat we op vraag van het GO! de onderhandelingen gestart zijn.”