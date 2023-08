Noord-Koreaanse leider hekelt “onverantwoorde” aanpak van overstromingen door regering

Noord-Korea wordt door watersnood getroffen sinds de doortocht van de tropische storm Khanun, eerder deze maand. De staatsmedia hebben nu beelden verspreid waarin te zien is dat Kim Jong-un een bezoek heeft gebracht aan een overstroomd rijstveld in de omgeving van Namp’o. De Noord-Koreaanse leider staat tot aan zijn knieën in het water en geeft instructies aan ambtenaren, zo is op foto’s te zien.

De schade is niet het gevolg van een natuurramp, maar wel van een “menselijke ramp door de onverantwoordelijkheid (...) van luiaards”, heeft Kim Jong-un volgens het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA tijdens het bezoek verklaard. Hij uitte ook ernstige beschuldigingen tegen regeringsmedewerkers. Vooral premier Kim Tok-hun werd op de korrel genomen, meldt KCNA.

Volgens de Noord-Koreaanse media staat meer dan 560 hectare land onder water. Er werden ook grote rijstvelden getroffen. Noord-Korea is erg kwetsbaar voor overstromingen door een gebrek aan infrastructuur.

De VN-Veiligheidsraad had Pyongyang er vorige week nog van beschuldigd massaal geld uit te geven aan zijn kernwapenprogramma, wat ten koste zou gaan van de inwoners.