Coach Patrick Kluivert. — © NurPhoto via Getty Images

KRC Genk krijgt donderdag (20u) een unieke kans om in 90 minuten twee spoken te verjagen. Een thuiszege tegen Adana Demirspor moet de start zijn van een nieuwe reeks in eigen huis én in Europa. “Maar onderschat deze tegenstrever niet”, verwittigt Turkije-kenner Fuat Capa.