Achttien lijken aangetroffen in Grieks nationaal park na bosbrand: “Vermoedelijk illegale immigranten”

De Griekse brandweer heeft dinsdag achttien lijken aangetroffen in het nationale park van Dadia, nabij de Turkse grens in het noordoosten van het land.

De lichamen werden aangetroffen in een hut in de buurt van het dorpje Avas. “Aangezien niemand als vermist opgegeven werd, gaan wij ervan uit dat het om illegale immigranten gaat”, zegt woordvoerder Giannis Artopoios van de Griekse brandweer.

Het nationale park van Dadia wordt vaak gebruikt door migranten om zo de Europese Unie binnen te geraken. Van daaruit worden ze door mensensmokkelaars dan verder naar West-Griekenland en West-Europa gebracht.

EU stuurt meer blusvliegtuigen en brandweerlui

De Europese Unie stuurt inmiddels extra materiaal en mankracht naar Griekenland, om de plaatselijke brandweer te helpen bij de bestrijding van de bosbranden die verscheidene regio’s in het land teisteren. Volgens de Europese Commissie zijn nog eens vijf blusvliegtuigen vanuit Duitsland, Kroatië en Zweden vertrokken naar Griekenland. Het land mag ook een helikopter, 58 brandweerlieden en negen watertanks uit Tsjechië verwachten.

Griekenland vroeg twee dagen geleden formeel om Europese hulp via het zogenaamde civiele beschermingsmechanisme. In dat kader mobiliseerde de EU maandag al twee blusvliegtuigen uit Cyprus en 56 brandweerlieden uit Roemenië. Via het civiele beschermingsmechanisme kunnen landen elkaar hulp aanbieden bij rampen. De EU beschikt ook over een eigen strategische reserve van 28 vliegtuigen en helikopters. “Vandaag zien we wat de verdubbeling van onze vloot voor dit bosbrandenseizoen echt betekent”, stelde Eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic.

Griekenland kampt met verscheidene brandhaarden. Vooral de stad Alexandropoulis en het nationale park van Dadia zijn zwaar getroffen, maar ook in de centrale regio van Boeotië ten noordwesten van Athene en op andere plaatsen in het land woedt het vuur. De brandbestrijding wordt bemoeilijkt door de felle wind.

Ook in juli moest Griekenland al beroep doen op het mechanisme om natuurbranden het hoofd te bieden. Toen stuurde de EU negen vliegtuigen en meer dan 500 brandweerlieden.

© EPA-EFE