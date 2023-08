Ook na de ontbinding van zijn contract blijft Mason Greenwood voor opschudding zorgen: “Zijn statement is misleidend”

Mason Greenwood krijgt kritiek op het statement dat hij gisteren de wereld instuurde. “Het is misleidend”, volgens volgers op Twitter/ X. De aanvaller claimt dat hij vrijgesproken is, terwijl de aanklacht werd geseponeerd. En ook de geruchten dat AS Roma geïntereseerd zou zijn mogen meteen de prullenmand in. De Italiaanse club wil niet met het geassocieerd worden.

Nadat Manchester United en Mason Greenwood gisteren in een gezamenlijk statement bekend maakten dat hun wegen zouden scheiden blijft de jonge aanvaller in het oog van de storm staan. In dat bewuste statement beweert Greenwood namelijk dat hij vrijgesproken is voor de beschuldigingen -verkrachting en geweldpleging- die hem ten laste werden gelegd. De aanvaller verdraait zo de feiten in zijn voordeel. Hij werd niet vrijgesproken, de politie had geen andere keuze dan de klacht te laten vallen. De vrouw in kwestie -waar hij ondertussen verloofd mee is- trok haar klacht in.

AS Roma

Greenwood is een vrije speler en kan dus op zoek naar een andere club. Al is het maar de vraag welke club zich wil wagen aan een speler met een reputatie als die van de Engelsman. AS Roma alvast niet. De geruchten dat zij geïnteresseerd zouden zijn werden snel ontkend. De club van José Mourinho zou volgens de Italiaanse krant Il Tempo niet geassocieerd willen worden met Greenwood.