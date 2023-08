Een nieuwe blessure bij City, na Kevin De Bruyne valt ook… Pep Guardiola uit voor twee wedstrijden

Een nieuwe blessure voor The Citizens, zonder gevolgen op het veld weliswaar. Pep Guardiola moet zich laten opereren aan de rug en zal twee wedstrijden buiten strijd zijn.

Alweer een aderlating voor Manchester City. Deze keer niet op het veld maar ernaast. Pep Guardiola zal de komende twee wedstrijden niet langs de zijlijn staan. De Spanjaard heeft al een tijdje last van pijn aan de rug en moet zich nu in Barcelona laten opereren. Hierdoor mist hij de wedstrijden tegen Sheffield United en Fulham. Verwacht wordt dat hij weer helemaal beschikbaar is na de interlandbreak.