“Kompany belde mij en zaterdag zat ik al op het vliegtuig”: Hannes Delcroix verlaat Anderlecht na tien jaar en trekt naar het Burnley

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Hannes Delcroix verlaat Anderlecht ten voordele van Burnley. Hij tekent er een contract voor drie jaar. Anderlecht mag al zeker drie miljoen euro verwachten voor de transfer. Daar kan nog twee miljoen aan bonussen bijkomen. Op de clubkanalen van Burnley reageerde de verdediger al. “Het ging heel snel. Kompany belde mij en zaterdag zat ik al op het vliegtuig. Het waren drukke dagen, maar ik ben blij hier te zijn.”

De Premier League. Dat is andere koek dan de Jupilier Pro League. Dat weet ook Delcroix: “Iedereen weet dat ze niet te vergelijken zijn. Voor mij is de Engelse competitie de beste ter wereld. Het is een grote kans voor mij.”

Delaney

En het huiswerk is nog niet gedaan op Neerpede. Het is alleen nog wachten op de officiële aankondiging van Delaney. De Deense centrale middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Sevilla. Als dat meevalt kan Anderlecht hem via een optie twee jaar langer in Brussel houden.